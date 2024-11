MotoGP: a Bagnaia l’ultima gara, Martin nuovo campione del mondo

agenzia

A Barcellona gli basta il terzo posto per succedere a Pecco

ROMA, 17 NOV – Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Barcellona, ultimo del 2024. Jorge Martin, terzo, é il nuovo campione del mondo della classe MotoGP. Secondo è arrivato Marc Marquez. A Bagnaia non é bastato vincere in stagione 11 gran premi e sette Sprint per conservare il titolo, che é passato a Martin, al primo mondiale nella classe regina. Nella classifica finale lo spagnolo raggiunge 508 punti, contro i 498 del pilota piemontese.

