MotoGP: A.Espargarò vince la Sprint in Catalogna, Bagnaia cade

L'italiano cade all'ultimo giro. 2/o Marc Marquez, 3/o Acosta

ROMA, 25 MAG – Lo spagnolo Aleix Espargarò con l’Aprilia vince la gara Sprint del Gp di Catalogna della classe MotoGp. Secondo posto per Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: lo spagnolo, partito 13mo, è stato autore di una grande rimonta. Terzo Pedro Acosta con la Red Bull GasGas. Quarto posto per Jorge Martin con la Ducati Pramac. Sfortunato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia che, mentre era in testa, è caduto nell’ultimo giro.

