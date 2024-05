MotoGP: a Le Mans pole con record per Jorge Martin

agenzia

In prima fila partiranno anche Bagnaia e Vinales

ROMA, 11 MAG – Jorge Martin (Ducati Pramac) ha ottenuto la pole del GP di Francia nella classe regina. Lo spagnolo, già leader del mondiale, ha messo tutti in riga con il tempo di 1’29″919 ed è diventato il primo a scendere sotto l’1’30” a Le Mans. In prima fila scatteranno anche Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale e Maverick Vinales con l’Aprilia. Seconda fila per le Ducati del team VR46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, affiancate dall’Aprilia di Aleix Espargarò. Nel finale della Q2 cadute, senza conseguenze, per Martin e Bagnaia. L’esposizione delle bandiere gialle ha però impedito ad Enea Bastianini di migliorarsi. Per lui decima posizione al via.

