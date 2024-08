agenzia

In prima fila anche Bagnaia e Marc Marquez

ROMA, 17 AGO – Jorge Martin ha ottenuto la pole position del GP d’Austria, classe MotoGP, con il nuovo record della pista in 1’27″748. In una prima fila tutta Ducati anche Francesco Bagnaia (+0.141) e Marc Marquez (+0.544). Alle 15 il via della gara Sprint.

