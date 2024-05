Motogp: a Vinales le prime libere del Mugello, Bagnaia ottavo

agenzia

Quartararo 2/o, Acosta è 4/o nonostante una caduta. Martin 5/o

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG – Maverick Vinales (Aprilia) si è aggiudicato la prima sessione di prove libere nella classe MotoGp del Gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello. Col tempo di 1’46”140, il pilota spagnolo, che insieme al suo compagno Aleix Espargarò, è sceso in pista con una livrea che promuove l’Aprilia All Stars, un evento aperto a tutti che si svolgerà a Misano Adriatico l’8 giugno, ha battuto di 188 millesimi la Yamaha del francese Fabio Quartararo e di 288 la Ducati Prima Pramac dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli. Lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm – Gasgas) ha fatto segnare il 4/o tempo nonostante si sia reso protagonista di una scivolata, senza conseguenze per il pilota, alla curva Scarperia nei minuti finali della sessione. L’altro spagnolo, il leader del mondiale Jorge Martin (Ducati – Prima Pramac) ha fatto segnare il quinto tempo, mentre il campione del mondo in carica, il piemontese Pecco Bagnaia si è piazzato ottavo, staccato di 650 millesimi dalla vetta. Le posizioni degli altri italiani sono: Marco Bezzecchi (Ducati – VR46) 13/o, il suo compagno di team, Fabio Di Giannantonio è 16/o, Enea Bastianini (Ducati) e Luca Marini (Ducati) sono rispettivamente 18/o e 19/o, mentre Lorenzo Savadori con la moto laboratorio di Aprilia chiude la lista dei tempi. Alle 15,00 è fissato il via alla sessione di pre-qualifiche.

