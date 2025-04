MotoGp: ad Alex Marquez le prime libere a Jerez, Bagnaia settimo

agenzia

Secondo tempo per Marc Marquez, che precede Quartararo e Vinales

ROMA, 25 APR – Primi giri di pista a Jerez de la Frontera, dove si è svolta la sessione di apertura delle prove libere in vista del Gp di Spagna, quinta prova del Mondiale MotoGp. Il più veloce è stato Alex Marquez (Ducati Gresini), che nonostante una caduta è riuscito a segnare il miglior tempo con 1’36″831 ed è seguito dal fratello Marc con la Ducati ufficiale, distante tre decimi e mezzo. Terzo tempo per Fabio Quartararo, più staccato con la Yamaha, e quarto per Maverick Vinales con la Ktm. Francesco Bagnaia con la Ducati Lenovo ha fatto segnare il settimo tempo, a sette decimi Alex jr. Nella top 10 ci sono anche Joan Mir (Honda) e Jack Miller (Yamaha), quinto e sesto, mentre Fabio Morbidelli è decimo con la Ducati VR46.

