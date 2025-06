Motogp: al Mugello Marquez fa la sua pole numero 100

agenzia

Lo spagnolo abbatte anche il record della pista

SCARPERIA (FIRENZE), 21 GIU – Marc Marquez (Ducati) ha conquistato la pole position nel gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello. Con il tempo di 1’44”169 il pilota spagnolo, leader del campionato, ha anche fatto il record della pista, togliendolo a Jorge Martin che lo aveva ottenuto lo scorso anno. Dietro a Marquez si è piazzato Pecco Bagnaia (Ducati), seguito da Alzx Marquez (Ducati Gresini), staccati rispettivamente di 59 e 83 millesimi. L’otto volte campione del mondo ha anche ottenuto la 100/a pole position in carriera in tutte le classi, la 110/a Ducati nella classe regina. Fabio Quartararo (Yamaha), con la spalla sinistra infortunata dopo la rovinosa caduta di ieri alla curva Materassi, è quarto e aprirà al seconda fila. Le Ducati VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio si sono piazzate 6/a e 7/a. 10/a l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Alex Rins, 9/o alla bandiera a scacchi, è a rischio penalità per aver ostacolato Marc Marquez nelle fasi finali della qualifica. Gli altri italiani costretti a partire dalle retrovie sono Enea Bastianini (Ktm Tech3) 16/o e Lorenzo Savadori (Aprilia) 20/o. Le gare scatteranno oggi alle 15,00 e domani alle 14,00.

