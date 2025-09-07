MotoGp: Alex Marquez vince Gp Catalunya, Marc secondo

Gare

Doppietta dei fratelli al Montmelo, terzo Bastianini

Alex Marquez ha vinto il Gran premio di Catalunya, 15/a prova del Mondiale MotoGp. Il pilota del team Ducati Gresini ha preceduto il fratello Marc, leader del mondiale con la Ducati ufficiale, impedendogli di mettere a segno l’ottava doppietta di fila Sprint-gara. Terzo sul podio, Enea Bastianini (KTM-Tech3). Alle loro spalle si sono classificati Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartataro (Yamaha), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e, settimo, Francesco Bagnaia, subito davanti a Luca Marini (Honda).

