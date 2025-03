MotoGp: Alex Marquez,arriviamo in ottima forma dopo prime 2 gare

agenzia

Lo spagnolo: Austin non è mai stata tra le mie piste preferite

ROMA, 27 MAR – “Sappiamo che Marc qui ha un potenziale in più, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Mi piace che la pressione sia su Marc perché ha vinto tanto. So già in quali curve sarà più veloce ma aldilà di questo guardiamo all’interno del nostro box”. Così Alex Marquez nella conferenza stampa in vista del Gp delle Americhe classe MotoGp. “Arriviamo in ottima forma dopo le prime due gare – assicura il pilota del team Gresini -. Ogni volta mi sento meglio con la moto, ero già veloce dai test di Barcellona. Austin non è mai stata una delle mie piste preferite ma sono stato anche molto sfortunato in passato. Per esempio nel 2023 col contatto con Martin. Ogni gara dobbiamo affrontarla con il pensiero di ripartire da zero. Proveremo a ottenere il massimo bottino di punti possibile”.

