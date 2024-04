MotoGP: Americhe, Vinales si prende le prime libere

agenzia

Precede Martin e Acosta, undicesimo tempo per Francesco Bagnaia

ROMA, 12 APR – E’ di Maverick Vinales il miglior tempo della classe MotoGP, al termine delle prime libere del GP delle Americhe, sul circuito di Austin. Il pilota dell’Aprilia, in 2’03″294, ha preceduto la Ducati di Jorge Martin (+0.149 millesimi) e la Ktm di Pedro Acosta (+0.312). Quarto e quinto tempo per Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Ottavo Marc Marquez, undicesimo tempo per Francesco Bagnaia (+0.948).

