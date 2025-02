MotoGp: Aprilia conferma infortunio di Martin, niente Thailandia

agenzia

Campione del mondo operato domani, al suo posto correrà Savadori

ROMA, 24 FEB – Aprilia Racing ha confermato con una nota ufficiale che Jorge Martin si è infortunato in allenamento e che per questo non parteciperà al Gp d’apertura della stagione 2025 della MotoGp, in Thailandia. Al suo posto, gareggerà Lorenzo Savadori. “Il pilota Jorge Martin – si legge nella nota – ha riportato, durante un allenamento, una frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale. Dopo un consulto chirurgico, si è deciso di procedere all’intervento che sarà eseguito domani presso la Clinica Dexeus a Barcellona, per la stabilizzazione delle fratture del radio e dello scafoide sinistro. Martin – prosegue il comunicato – salterà il Gran Premio della Thailandia e i tempi di recupero saranno determinati dopo l’operazione chirurgica. Al suo posto, in Thailandia, correrà Lorenzo Savadori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA