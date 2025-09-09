MotoGp: Aprilia punta a Misano, Martin ‘spero ridurre gap’

agenzia

Bezzecchi: cercheremo dare il massimo davanti al nostro pubblico

ROMA, 09 SET – Aria di casa per Aprilia Racing, che questo fine settimana scenderà in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la sedicesima tappa stagionale, prima dell’inizio dei GP extra-europei. Dopo il GP di Catalogna, concluso pochi giorni fa, Bezzecchi e Martin arrivano con l’obiettivo di essere protagonisti davanti al pubblico italiano. Bezzecchi, deciso a voltare pagina dopo un weekend complicato a Montmeló, arriva alla sua vera pista di casa – abita infatti a meno di 25 km dal Misano World Circuit – ed è determinato a regalare un grande risultato ai suoi tifosi. “Sono contento di andare a Misano, sarà bello riabbracciare tutti i nostri tifosi da vicino. Avremo bisogno del loro calore, soprattutto dopo le difficoltà del weekend scorso a Montmeló, ma siamo concentrati e cercheremo di dare il massimo davanti al nostro pubblico “, ha detto Bezzecchi, che ha chiuso il weekend catalano con un doppio zero a causa di due incidenti nei quali tuttavia è stato praticamente incolpevole. Da parte sua Jorge Martin è motivato a continuare a costruire il feeling con la RS-GP25 dopo i segnali sempre più incoraggianti delle ultime gare. I suoi ultimi weekend dal suo rientro confermano una crescita costante con la RS-GP. “Ho voglia di arrivare a Misano, dove ho il bel ricordo del test che ha segnato il mio ritorno in squadra dopo l’infortunio. È la gara di casa per Aprilia e andiamo tutti con grande entusiasmo. Stiamo facendo un ottimo lavoro e speriamo di ridurre il gap con i piloti davanti”, ha aggiunto Martin.

