MotoGP: Aprilia, sabato Martin a Madrid per altri esami

Rivola, Jorge é veloce, ma ora non gli mettiamo fretta

ROMA, 24 APR – Sabato prossimo è previsto un volo medico per Jorge Martin che lascerà il Qatar e giungerà a Madrid, rende noto l’Aprilia. Il pilota poi verrà sottoposto a degli esami di controllo presso l’Hospital ‘Ruber Internacional Quirón’ mentre a Jerez, sull’Aprilia del campione del mondo, ci sarà ancora il tester, Lorenzo Savadori. I tempi di recupero di Martin non sono ancora chiari dopo il terzo infortunio in cui é incappato dall’inizio della stagione. “Abbiamo bisogno che torni in Europa e faccia tutti gli accertamenti del caso – ha detto a Sky Sport l’Ad di Aprilia, Massimo Rivola -. Jorge è veloce in tutto e ci aspettiamo recuperi più velocemente di una persona ‘normale’. Però lo vogliamo al 100%, non gli metteremo alcuna fretta”.

