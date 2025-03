MotoGp: Austin; le prime libere a Morbidelli, Marquez terzo

agenzia

Solo 6/o Bagnaia. A bordo pista Jorge Martin: tornerà in Qatar

ROMA, 28 MAR – E’ Franco Morbidelli il più voloce nelle prime Libere del Gran Premio delle Americhe, categoria MotoGp, ad Astin negli Usa. L’italiano della Ducati scuderia Vr46 ha preceduto la Yamaha Pramac di Jack Miller e la Ducati ufficiale di Marc Marquez. Lo spagnolo è stato, suo malgrado, protagonista di una caduta nei primi giri delle prove. Quarto posto per Jahann Zarco, quinto Pedro Acosta con la Ktm. Solo sesto posto per Pecco Bagnaia con la Ducati. Sulla pista texana si rivede anche Jorge Martin: il campione del mondo è ancora infortunato e non può girare in pista con la sua Aprilia, ma la scuderia italiana ha annunciato che lo spagnolo proverà a tornare in pista in Qatar.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA