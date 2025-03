MotoGp: Austin;Marquez ‘sto molto bene pronto a dare il massimo’

agenzia

'La mia Ducati va davvero alla grande, ma tutto è sul filo'

ROMA, 28 MAR – “Al momento posso dire che volevo iniziare bene. Forse ho spinto troppo nella FP1 e sono caduto sul bagnato. Questo mi fa vedere come tutto può cambiare da un momento all’altro, poi non ho voluto forzare. Nel pomeriggio le condizioni sono migliorate e le pre-qualifiche sono andate davvero bene”. Così Marc Marquez, intervistato da Sky Sport, commenta la sua prestazione nelle Pre-qualifiche del Gp delle Americhe ad Austin, in cui ha ottenuto il miglior tempo. “Mi sento bene e la moto va davvero alla grande – dice ancora lo spagnolo della Ducati -. La caduta della FP1, però, mi fa capire che tutto è sul filo e può cambiare in pochi istanti. Come sto? Direi molto bene. Arrivo da anni complicati e mi sento maturato. Dopo l’incidente di Jerez tutto è cambiato. Ora sono al massimo e dopo l’esperienza di un anno fa posso dare il mio massimo”.

