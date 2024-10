MotoGp: Australia; Bagnaia deluso ‘oggi di più non potevo fare’

agenzia

'Ho avuto problemi in gara, Marquez e Martin hanno fatto meglio'

ROMA, 20 OTT – “Più di così sarebbe stato difficile oggi. Adesso avremo due gare in cui mi sento molto meglio dal punto di vista del feeling”. Un deluso Francesco Bagnaia commenta così, a caldo, il terzo posto nel gran premio d’Australia di motoGp vinto da Marc Marquez davanti a Jorge Martin. “Oggi siamo riusciti a migliorare un po’ – ha aggiunto il pilota piemontese – ho dato tutto quello che potevo per stare con Jorge e con Marc, ma ho avuto problemi in entrata di curva e loro hanno fatto meglio”. “Peccato aver perso la strada ieri a livello tecnico, ma ho la consapevolezza che avevo un passo vicino ai primi due, un aspetto che ci aiuta per le prossime gare – le parole di Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Il ritmo è stato incredibile, più di ieri. Non ho pensieri dal punto di vista tecnico. So qual è il nostro potenziale. Ora per fortuna arrivano due gare nelle quali mi dovrei sentire meglio. Proverò a recuperare quanto perso in questo weekend”. Ora tra Martin e Bagnaia ci sono 20 punti a tre gp dal termine della stagione (Thailandia, Malesia e Valencia): “Cosa pesa in questo gap? Tutto sta pesando. Pesano i miei errori, pesa quando mi hanno buttato per terra…non vale la pena pensarci – ha concluso Bagnaia – Viviamo nel mondo reale e sappiamo sempre che bisogna dare il massimo. Siamo molto veloci e molto forti sia io sia Jorge e tutto finirà a Valencia”.

