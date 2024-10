MotoGp: Australia; Martin allunga su Bagnaia, ora è a +20

agenzia

A tre gran premi dal termine del motomondiale lotta aperta

ROMA, 20 OTT – Grazie al successo di ieri nella gara Sprint e al secondo posto oggi nel gran premio d’Australia Jorge Martin ha rafforzato il suo vantaggio in classifica su Francesco Bagnaia, portandolo a 20 punti nella corsa per il titolo mondiale. Terzo posto per Marc Marquez che ha ora 79 punti di svantaggio rispetto a Martin nella classifica iridata.

