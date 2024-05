MotoGP: Bagnaia, al Mugello punto al terzo successo di fila

agenzia

"Contare sul calore dei tifosi è sempre una grande un'emozione"

ROMA, 29 MAG – “Correre al Mugello è sempre un’emozione indescrivibile e poter contare sul calore di tutti i tifosi italiani e dei Ducatisti presenti in pista rende questo evento ancora più incredibile”. Francesco Bagnaia arriva carico per la vittoria nella gara domenicale in Catalogna all’appuntamento italiano. “Le due vittorie ottenute qui negli ultimi due anni sono state una più bella dell’altra e sogno di poterci riuscire anche quest’anno – aggiunge il campione del mondo della Ducati – La nostra domenica al GP d’Italia sarà ancora più speciale, visto che vestiremo gli stessi colori della Nazionale. Sono entusiasta e non vedo l’ora di scendere in pista”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA