MotoGp: Bagnaia, “Bella battaglia con Martin, ma penso a domani”

Pilota Ducati, "Vittoria fantastica. Sono soddisfatto"

ROMA, 17 AGO – “Mi sono molto divertito nella battaglia con Jorge, tanto che sono riuscito a far segnare un 1:28.7, due decimi più veloce della pole position dello scorso anno. È stato incredibile: sapevo quanto importante era rimanere in testa dall’inizio e Jorge (Martín) ha fatto di tutto per starmi davanti. Ho provato a sorpassarlo nuovamente ma poi è finito lungo. Appena è successo, ho tenuto d’occhio il gap e ho visto che non aveva perso un secondo e, per questo motivo, avrebbe dovuto scontare un long-lap penalty. Una volta che è successo, ho solo pensato a mantenere il vantaggio costante fino al traguardo. È stata una vittoria fantastica ed ora abbiamo una buona mole di dati per la gara di domani. Non sarà comunque facile, ma in questo momento posso ritenermi molto soddisfatto”. Francesco Bagnaia non nasconde la propria soddisfazione dopo aver vinto la Sprint Race del Gp d’Austria con la sua Ducati ufficiale.

