MotoGp: Bagnaia, “Campionato è aperto. Non solo io e Martin”

Campione Ducati, "Gp d'Austria tra le piste migliori per noi"

ROMA, 15 AGO – “Ora io e Jorge siamo i più costanti, anche se abbiamo commesso qualche errore. Se Enea Bastianini e Marc Marquez troveranno costanza potranno lottare fino alla fine. Ma oggi è difficile prevederlo, non è detto che sarà una lotta a due”. Pecco Bagnaia predica umiltà e vuole evitare distrazioni alla vigilia del Gp d’Austria sul circuito di Spielberg. “Il campionato è ancora combattuto, non è il momento ancora di pensare ai rischi. Sarà così fino agli ultimi tre GP. Dipende dalla situazione, ma non è il momento giusto per rallentare e gestire i rischi – prosegue il campione del mondo in carica della Ducati – Spielberg? E’ una delle piste migliori per Ducati, che si addice allo stile di questo circuito. Adoro i punti di frenata di questo tracciato, devi essere preciso. Essere in testa al campionato oggi non è così importante, mancano ancora 10 gare. Dovremo migliorare le Sprint, dove Martin sta facendo la differenza finora”.

