MotoGP: Bagnaia “difficile, ma ci proverò fino alla fine”

A Barcellona con Martin per il titolo: 'Un onore essere qui'

ROMA, 14 NOV – Per la terza volta consecutiva le sorti del Mondiale MotoGP saranno decise nell’ultimo appuntamento dell’anno, con i due piloti Ducati Jorge Martín e Francesco Bagnaia ancora una volta protagonisti della lotta iridata. Lo spagnolo del Pramac Racing arriva a Barcellona con un vantaggio di 24 punti su Bagnaia, che lo scorso maggio aveva sfiorato la vittoria nella Sprint al Montmeló (cadendo all’ultimo giro) e aveva poi trionfato nella gara domenicale. “Affronteremo il fine settimana come sempre. Abbiamo ancora una possibilità e anche se sarà difficile ci proveremo fino alla fine. Vada come vada, è un onore per me essere arrivato ancora una volta all’ultima gara della stagione a giocarmi il titolo iridato” assicura il campione del mondo, che ha raccolto 10 vittorie nel 2024 e tenterà di mantenere la partita aperta fino all’ultimo.

