MotoGp: Bagnaia, ‘in Thailandia importante essere subito veloci’

agenzia

"A Buriram possiamo sfruttare il potenziale Ducati"

ROMA, 23 OTT – “Purtroppo la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile”. Così il campione del mondo della Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia, in vista del Gran Premio della Thailandia classe MotoGp: “Il Chang International Circuit (di Buriram, ndr) è sulla carta un tracciato dove possiamo sfruttare bene il nostro potenziale – aggiunge il pilota torinese – ma sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre”.

