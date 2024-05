Motogp: Bagnaia, ‘Lavorato bene, domani miglioreremo ancora

agenzia

Il pilota Ducati in direzione gara per ostacolo ad Alex Marquez

SCARPERIA (FIRENZE), 31 MAG – “Sono soddisfatto perché abbiamo lavorato nel modo giusto fra stamattina e oggi pomeriggio e siamo pronti a migliorarci ulteriormente per domani”. Il tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia ha spiegato il lavoro che il team Ducati ha svolto nella giornata dedicata alle prove libere e alle pre-qualifiche e che ha portato il pilota piemontese a ottenere il miglior tempo di giornata fermando il crono in 1’44”938, che gli ha garantito l’accesso diretto alla Q2 nella qualifiche di domani. “Le mie aspettative? Intanto – ha proseguito – spero di finire le gare e riuscire a fare tutto per bene. Stamani quando sono entrato nel box c’era già la gente che urlava il mio nome, è stato da pelle d’oca. Il pubblico del Mugello è un valore aggiunto che aiuta”. Ma Bagnaia potrebbe essere a rischio penalità: il pilota del team Gresini Alex Maquez lo ha infatti accusato di essere stato ostacolato proprio dal campione del mondo: “Penso sia ridicolo quello che è successo. Sono stato chiamato in direzione gara e sentirò cosa avranno da dire, spiegherò il mio punto di vista, ma evidentemente fare spettacolo aiuta alcuni piloti per provare a far assegnare penalità agli avversari. Io nella frenata ero fuori traiettoria e lui ha fatto come al solito un grande show. Lui è Alex Marquez”.

