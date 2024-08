MotoGp: Bagnaia, “mattina sbagliata, con le soft molto meglio”

agenzia

Il pilota Ducati, domani le useremo nella sprint race

ROMA, 30 AGO – “Purtroppo abbiamo perso completamente il turno della mattina per cause esterne, anche se non posso dire cosa è successo”. Francesco Bagnaia non è molto soddisfatto al termine del lavoro del venerdì ad Aragon, chiuso con un sesto posto nelle prequalifiche dopo il 21/o nella Fp1, ma vede uno spiraglio di luce in vista di domani. “Avevamo intrapreso la strada sbagliata, ma poi abbiamo invertito la rotta e quando abbiamo messo la soft il grip è migliorato, facendo un bello step in avanti”, ha spiegato il piemontese della Ducati, parlando a Sky Sport. “Questa gomma sul nuovo asfalto ti dà un bel vantaggio, perché ti permette di aprire subito il gas. L’anteriore è quello che dà più problemi: spinge tanto e tende a chiudersi. Nella Sprint Race useremo la soft e poi domenica vedremo”.

