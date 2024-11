MotoGp: Bagnaia, “Non è giusto andare a Valencia”

agenzia

"Motomondiale? Non devo fare errori. Ora pressione è su Martin"

ROMA, 31 OTT – “Innanzitutto è importante ricordare quello che sta succedendo a Valencia, stanno vivendo un momento terribile e vogliamo essere vicini alla popolazione. La gara è un momento di festa e correre tra due settimane a Valencia non è giusto. Ma non sono io che decido, Dorna prenderà la decisione corretta”. In conferenza stampa per il Gp della Malesia Pecco Bagnaia rivolge il proprio pensiero alle vittime della Dana a Valencia. Quanto alla sfida con Jorge Martin per il motomondiale l’italiano prova a mettere pressione all’avversario: “Non devo fare errori, Jorge si trova in vantaggio. Io ero nella sua situazione l’anno scorso e non è la condizione più facile, bisogna restare calmo – sottolinea – Abbiamo già vissuto la stessa situazione nel 2023 e 2022, essere calmi è la strategia vincente. In questo momento devo rischiare un po’ di più, lui ha 17 punti di margine. Potrebbe anche fare sempre secondo. Il modo migliore per attaccare è aprire il gas, io cercherò di vincere entrambe le gare ovviamente cercando di non fare errori”. “Annullamento dell’ultima gara? Potrebbe non essere giusto ma non sono io che decido – conclude Bagnaia – Aspettiamo, quello che decideranno andrà bene”.

