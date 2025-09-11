MotoGP: Bagnaia, non posso permettermi un’altra Barcellona

agenzia

"A Misano bisogna partite davanti, obiettivi? Sempre vincere"

ROMA, 11 SET – Quello di Barcellona “é stato un weekend davvero molto complicato. E’ vero che in gara, domenica, sono arrivato settimo partendo molto indietro, ma ho comunque preso 16 secondi, quindi c’é da lavorare e capire. Un altro fine settimana così non posso e non me lo voglio permettere”. Parlando a Sky Sport, Francesco Bagnaia ha espresso l’auspicio di poter vivere a Misano un’esperienza meno sofferta di quella affrontata in Catalogna. “Le sessioni più importanti sono la practice e la qualifica, perché poi in gara andiamo sempre abbastanza forte. E’ una pista complicata per superare e quindi sarà importante essere in prima fila. Il potenziale per riuscirci c’è, bisogna ritrovarlo”, ha aggiunto il pilota della Ducati. La stagione ha ormai preso una piega tutta pro Marc Marquez. Lui ora che obiettivi insegue? “Vincere é sempre l’obiettivo principale. Sono nel team ufficiale Ducati, che domina il mondiale costruttori da sei anni, quindi bisogna puntare a vincere tutte le domeniche. Quest’anno mi sta venendo più complicato di quanto potessimo mai immaginare. Ma non parto mai pensando di non riuscire a farcela. Quindi proverò a dare il massimo anche in questo weekend, su una pista che conosciamo bene”, ha concluso Bagnaia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA