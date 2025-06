MotoGP: Bagnaia “sono veloce, voglio provare a vincere”

agenzia

"Per giocarmela con Marc e Alex Marquez devo fare un altro step"

SCARPERIA (FIRENZE), 20 GIU – “È stato un buon venerdì. Abbiamo lavorato tanto anche oggi. All’inizio avevo una moto un po’ troppo nervosa. Siamo riusciti durante la giornata a calmarla e soprattutto quando è stato il momento dei time attack, sono riuscito a essere molto più veloce”. Francesco Bagnaia ha raccontato le sue sensazioni al termine delle pre qualifiche di MotoGP del gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello di Scarperia, nelle quali ha fatto segnare il secondo tempo dietro alla Ktm di Maverick Vinales. “Mi sono trovato meglio – ha proseguito il pilota Ducati – avevo molto grip, riuscivo a non avere movimenti sul davanti che fino a quel momento avevo subito, la gomma morbida mi è piaciuta molto, peccato aver finito la benzina nell’ultimo tentativo, ma va bene così”. Il campione piemontese ha vinto le ultime tre edizioni del gran premio sulla pista toscana: “Su questa pista mi viene tutto facile, riesco a fare delle buone cose anche se la moto mi limita, però devo dire che dopo i test di Aragon è stato fatto un passo avanti ed è quello che mi sta aiutando anche qua. Chi temo per la gara? Io credo che come sempre Marc Marquez sarà il più veloce e Alex un pelino meno, ma per giocarmela con loro dovremo fare un ulteriore passo avanti domattina per provare a essere costante. Voglio provare a vincere. Magari poi faccio terzo o quarto”.

