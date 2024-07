agenzia

Caduta di Martin quando era in testa a due giri dal termine

ROMA, 07 LUG – Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Germania classe MotoGp. Secondo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini), terzo Alex Marquez. Caduta a poco più di un giro dal termine per Jorge Martin che era stato al comando sin dalla partenza. Bagnaia, grazie al successo di oggi torna in testa al mondiale.

