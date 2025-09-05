MotoGp: Bagnaia,”non so più cosa dire ma non voglio rassegnarmi”

agenzia

Il pilota: "rischio tanto per fare il 21/o tempo, non capisco"

ROMA, 05 SET – Sempre più sconsolato, Francesco Bagnaia non riesce a trovare spiegazione a quel che gli sta capitando in sella alla Ducati 2025, che nelle mani di Marc Marquez fa il vuoto. “Non so più cosa dire, tanto alla fine è sempre lo stesso discorso – ha detto il piemontese dopo il 21/o posto nelle prequalifiche -. In Ungheria alla fine ero contento, pronto per arrivare qua in una pista buona per me e fare bene. Invece sono 21/o in mezzo a due tester, con tutto il rispetto, ma dovrei stare tra i primi 5”, ha sottolineato parlando a Sky Sport. “Sono tanto al limite, ma spingo forte per girare piano. E’ stato un venerdì molto complicato, soprattutto su una pista sulla quale le cose mi sono venute sempre abbastanza facili, quindi ci sono delle cose da capire”, ha proseguito Bagnaia, che però non vuole rassegnarsi. “L’obiettivo è quello di tornare ad andare forte. Non mi sono rassegnato in situazioni ben più difficili, non è questo il caso. Però onestamente diventa difficile capire cosa fare – ha concluso -perché una volta che provi tutto è difficile capire cosa non funziona, almeno dalla mia parte del box”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA