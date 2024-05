MotoGP: Bastianini in Q2, Marc Marquez no

agenzia

A Le Mans lo spagnolo rischia la caduta in Q1, partirà 13mo

ROMA, 11 MAG – Enea Bastianini ha superato l’ostacolo della Q1 e prenderà parte all’ultimo turno di qualifica che assegna la pole del GP di Francia. Il pilota della Ducati ufficiale ha ottenuto il miglior crono (1’30″233, nuovo record della pista), davanti a Miguel Oliveira, con l’Aprilia del team Trackhouse. Partirà invece solo 13mo Marc Marquez, incappato in un errore mentre era lanciato nel tentativo di fare il tempo. Grosso spavento per lo spagnolo e caduta evitata per un nulla.

