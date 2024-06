Motogp: Bezzecchi ‘in Aprilia perché volevo un team ufficiale’

agenzia

Il pilota dalla prossima stagione farà coppia con Martin

ROMA, 27 GIU – “Sono molto contento di andare in un team factory”. Marco Bezzecchi commenta così, alla vigilia del week end di Assen, il passaggio dalla prossima stagione all’Aprilia. “Ci sono ancora tante gare e bisogna rimanere concentrati per far bene con la mia squadra fino a fine stagione – ha sottolineato il pòilota ai microfoni di Sky -. Ho scelto Aprilia perché da pilota la mia ambizione era quella di arrivare in un team ufficiale: ho avuto la possibilità di farlo e ho preso la palla al balzo. Assen? Mi piace molto, spero di fare bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA