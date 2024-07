MotoGP: cancellato GP in Kazakistan, Misano raddoppia

agenzia

Il circuito ospiterà una seconda gara, dal 20 al 22 settembre

ROMA, 15 LUG – Il GP del motomondiale che doveva svolgersi in Kazakistan, già rinviato a causa delle inondazioni dello scorso maggio, “per problemi legati alla logistica” è stato ufficialmente cancellato dalla stagione 2024. Al suo posto gli organizzatori comunicano di aver introdotto una seconda gara a Misano che, dal 20 al 22 settembre, ospiterà il GP dell’Emilia-Romagna. Resta in calendario quello già prevista per il fine settimana dell’6-8 settembre.

