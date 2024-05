MotoGP: Catalogna, Bastianini vola nel warm up

agenzia

Pilota Ducati precede la KTM di Acosta e l'Aprilia di Vinales

ROMA, 26 MAG – Enea Bastianini ha ottenuto il miglior tempo al termine del warm up del GP di Catalogna. Il ducatista ufficiale in 1’39″505 ha preceduto la KTM di Padro Acosta e l’Aprilia di Maverick Vinales. Quarto tempo e quinto tempo per le Ducati di Marc Marquez e Jorge Martin. Quattordicesimo ha chiuso Francesco Bagnaia con la seconda Ducati ufficiale.

