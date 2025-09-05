MotoGp: Catalunya; Acosta il più veloce nelle prime libere

agenzia

Terzo tempo per Marc Marquez, Bagnaia chiude penultimo

ROMA, 05 SET – C’è una Ktm davanti a tutti nella prima sessione di prove libere della MotoGp in Catalunya, 15/a tappa del Mondiale. Lo spagnolo Pedro Acosta ha fatto segnare infatti il miglior tempo (1:38.979), precedendo di un decimo di secondo la Honfa Lcr del francese Johann Zarco e di circa due il leader della classifica, Marc Marquez, in sella alla Ducati. L’altro pilota del team Lenovo, Francesco Bagnaia, ha chiuso invece al penultimo posto, in una sessione in cui non ha privilegiato la ricerca della prestazione cronometrica. Nella top 10 dei tempi sono entrati nell’ordine Maverick Vinales (Ktm), Alex Marquez (Ducati Gresini), Luca Marini (Honda Lcr), Brad Binder (Ktm), Marco Bezzecchi (Aprilia), Aleix Espargaro (Ktm) ed Enea Bastianini (Ktm).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA