MotoGP: Chantra non é pronto, salta i GP d’Austria e Ungheria

agenzia

Il pilota Honda operato dopo Assen, Espargarò al Balaton Park

ROMA, 13 AGO – Somkiat Chantra (Honda LCR) salterà i Gran Premi in programma in Austria ed Ungheria. Il thailandese si era infortunato al legamento del ginocchio destro nel corso di un allenamento dopo il GP d’Olanda. Si era quindi sottoposto ad un intervento chirurgico ed aveva in programma di tornare in pista nel fine settimana al Red Bull Ring. Ma questa mattina il responsabile medico della MotoGP, Angel Charte, insieme agli specialisti dell’Hospital Universitario Dexeus di Barcellona hanno svolto una valutazione al termine della quale si è giunti alla conclusione che Chantra non è ancora in condizione di gareggiare. Honda LCR ha annunciato che non lo sostituirà in Austria, mentre in Ungheria, sulla pista del Balaton Park, il collaudatore HRC Aleix Espargaró prenderà il suo posto.

