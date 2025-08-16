Sfoglia il giornale

MotoGp: è pole di Bezzecchi in Austria, terzo tempo per Bagnaia

Aprilia davanti a tutti, Marc Marquez cade ed è in 2/a fila

Di Redazione |

ROMA, 16 AGO – Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, ha conquistato la pole position nel Gp d’Austria classe MotoGp. Sul Red Bull Ring, l’italiano ha chiuso il miglior tempo in 1.28.060, precedendo di soli 16 millesimi Alex Marquez (Ducati Gresini) e di un decimo e mezzo scarso Francesco Bagnaia, con la prima Ducati ufficiale. Seconda fila per il leader del Mondiale, Marc Marquez, frenato da una caduta senza conseguenze, insieme con Enea Bastianini (Ktm) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

