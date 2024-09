MotoGP: FP1 a Misano, Marc Marquez il più veloce

agenzia

Seguono Martin, Morbidelli e Bagnaia

ROMA, 20 SET – L’asfalto umido e freddo ha accolto le prime libere della MotoGP, che nel fine settimana torna a correre a Misano, per il GP dell’Emilia Romagna. Tempi quindi piuttosto alti all’inizio, poi scesi con l’asciugarsi della pista. Al termine il più veloce è stato Marc Marquez in 1’32″082, seguito da altre tre Ducati: quelle del leader del mondiale Jorge Martin (+0.063), di Franco Morbidelli (+0.186) e di Francesco Bagnaia (+0.291), quarto. Nei primi 10 anche Vinales, Alex Marquez, Acosta, Binder, Quartararo e Miller, con distacchi contenuti in meno di sette decimi.

