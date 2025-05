MotoGp: Francia; Bagnaia amaro ‘tra peggiori weekend mia vita’

agenzia

"Rimonta su Marquez? Possibile se torna feeling, ma ora non c'è'

ROMA, 11 MAG – “Per feeling e bottino raccolto è tra i 3 peggiori weekend della mia vita”. Dopo la caduta e lo sconsolante 16/o posto nel Gp di Francia a Le Mans Francesco Bagnaia non nasconde tutta la sua amarezza per il ritardo nel Mondiale piloti da Marc Marquez lievitato a -51. “Rimonta su Marquez? E’ possibile se torna il feeling, ma al momento non c’è. Posso fare il record della pista o girare 4” più piano, il feedback che mi dà la moto è lo stesso ed è un limite”. Poi Bagnaia parla del caos alla partenza: “Il tutto non ha avuto molto senso, a volte una bandiera rossa può aiutare. In ogni caso la mia strategia era giusta, sarei rimasto in pista con le rain. Ma in partenza ho dovuto chiudere il gas e mi hanno passato in tanti. Poi c’è stato il contatto con Bastianini e sono dovuto rientrare a cambiare moto”

