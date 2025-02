MotoGP: fratture a mano e piede, Martin sarà operato

agenzia

Dopo la caduta a Sepang il campione del mondo torna in Europa

ROMA, 05 FEB – Il campione del mondo della MotoGP Jorge Martín ha iniziato nel peggior dei modi i test MotoGP in Malesia. Il madrileno, da quest’anno all’Aprilia, dopo una prima caduta senza conseguenze, é stato sbalzato dalla moto mentre percorreva la curva 2 di Sepang, atterrando pesantemente sull’asfalto. Nell’impatto, secondo quanto riportato da Aprilia, ha riportato la frattura della testa del quinto metacarpo della mano destra e fratture del terzo, quarto e quinto metacarpo del piede sinistro. Il pilota è stato sottoposto anche a TAC e risonanza magnetica alla testa, entrambe negative. Martin trascorrerà la notte nell’ospedale Aurelius di Nilai in osservazione. Quindi verrà riportato in Europa per essere operato, sia al piede che alla mano.

