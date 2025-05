MotoGP: GB, Marc Marquez il più veloce della FP1

agenzia

In ritardo Bagnaia, ottavo con un distacco di quasi 9 decimi

ROMA, 23 MAG – Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prime libere MotoGP sul circuito di Silverstone. In 1’58″702 il leader del mondiale piloti ha preceduto Franco Morbidelli (+0.365) ed il fratello Alex (+0.421). Dopo tre Ducati c’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.462). Francesco Bagnaia ha chiuso con l’ottavo tempo ed un distacco di 842 millesimi dal compagno di squadra. Fabio Quartararo, settimo ed in ritardo di 721 millesimi, non ha potuto partecipare ai primi 10 minuti della sessione. Il francese della Yamaha ha così scontato la penalità inflittagli per un comportamento giudicato “irresponsabile” dalla direzione gara dopo la caduta durante le prime battute del GP di Francia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA