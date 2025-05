MotoGP: Gb, olio in pista e gara interrotta al 2/o giro

agenzia

Alex Marquez caduto in avvio, poi la scivolata del fratello Marc

ROMA, 25 MAG – Bandiere rosse esposte sul circuito di Silverstone per olio in pista e gara della MotoGP interrotta al secondo giro. Alla partenza era caduto subito Alex Marquez, ma poi sono scivolati anche Franco Morbidelli e Aleix Espargaro ed é stata probabilmente la Honda di quest’ultimo a causare la perdita d’olio. Poco prima dell’interruzione del Gp di Gran Bretagna era caduto anche Marc Marquez, mentre era in testa. Tutti i piloti caduti potranno ripartire.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA