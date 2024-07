MotoGp: Germania; Bagnaia il più veloce nel warm up

agenzia

Il colombiano Alonso vince in Moto3

ROMA, 07 LUG – Francesco Bagnaia è stato il più veloce nel warm up del gp di Germania. Il campione della Ducati ha fatto segnare il tempo di 1:20.638. Alle sue spalle Franco Morbidelli e Jorge Martin, vincitore della Sprint e leader del Mondiale a +15 su Bagnaia che partirà dalla pole position. Seguono Marc e Alex Marquez, 6/o Quartararo, 7/o Di Giannantonio, 10/o Bezzecchi, 13/o Bastianini. Il via del gran premio è fissato per le 14. Il colombiano David Alonso ha vinto nella Moto3 consolidando la sua leadership nella classifica generale. Allle spalle di Alonso si sono piazzati Taiyo Furusato e Ivan Ortola, buon terzo dopo un Long Lap di penalità.

