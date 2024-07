MotoGp: Germania, Marc Marquez cade ed è in dubbio per domani

agenzia

I primi esami escludono fratture ma lo spagnolo ha forti dolori

ROMA, 05 LUG – Il Gp della Germania di MotoGp rischia di perdere uno dei suoi protagonisti: Marc Marquez è caduto durante le prequalifiche e la sua partecipazione è in dubbio per le qualifiche di domani. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini ha riportato un colpo all’altezza delle costole durante una caduta in curva: i primi esami radiologici hanno escluso fratture ma il pilota lamenta forti dolori nella zona. La caduta gli ha impedito di rientrare tra i primi 10 tempi delle prequalifiche e quindi, qualora dovesse decidere di gareggiare, domani mattina dovrà disputare anche le Q1. Al momento né Marquez né il team Gresini hanno rilasciato dichiarazioni. Dal centro medico, dove si è sottoposto ai primi esami e dal quale il pilota è uscito da solo a piedi, si lascia intendere che Marquez deciderà se gareggiare o meno soltanto domattina, dopo la notte.

