MotoGp: Germania, Marc Marquez in pista dopo l’infortunio

agenzia

Lo spagnolo cerca l'accesso alla Q2. Ha un dito fratturato

ROMA, 06 LUG – Marc Marquez ci prova. Il pilota della Ducati del team Gresini è sceso in pista per le prove libere del Gran Premio di Germania di MotoGp. Lo spagnolo era in forse dopo la brutta caduta di ieri nel corso della quale ha riportato una forte contusione al costato e la frattura dell’indice della mano sinistra. Marc Marquez è costretto a disputare le Q1, in quanto ieri a seguito della caduta non è riuscito a rientrare nei primi dieci che accedono direttamente alle Q2. Alle 15 è previsto l’inizio della Sprint Race.

