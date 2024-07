MotoGp: Germania; Martin guida prime libere, Bagnaia solo nono

agenzia

Secondo Marc Marquez caduto a fine prove, forfait per Espargaro

ROMA, 05 LUG – E’ di Jorge Martin il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Germania classe MotoGp. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha fermato il cronometro sull’1’20”584 davanti a Marc Marquez su Ducati Grasini (+0”150), finito sulla ghiaia in curva 1 alla fine del turno. Terzo tempo per Maverick Vinales su Aprilia (+0”294). Solo nono il campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia con un distacco di 0”713 dal rivale per il Mondiale Martin. L’altro pilota Aprilia Aleix Espargaro ha provato a fare un giro ma non ce la fa, non corre per il troppo dolore alla mano destra infortunata.

