MotoGp: Giappone; Bagnaia ‘estremamente soddisfatto Ducati ‘

Campione mondo: 'questa pista si adatta al mio stile di guida'

ROMA, 04 OTT – “Sono estremamente soddisfatto. Molto bene fin da subito, questa pista si adatta al mio stile di guida e gran lavoro con la squadra, ho mancato l’ultimo time attack andando lungo in un delle ultime curva ma la strada è quella giusta”. Parola di Francesco Bagnaia dopo le prequalifiche che lo hanno visto chiudere le prequalifiche a Motegi in Giappone con il settimo tempo ma con ottime sensazioni. “Motegi assomiglia a Spielberg e a Jerez per quanto riguarda il grip. A me piace molto – aggiunge il campione dl mondo della Ducati – mi piace frenare forte ed entrare forte in curva, e siamo migliorati molto nel corso della giornata. Secondo me era fondamentale riuscire a lavorare subito sul passo. La soft andrà bene per la Sprint ma potrebbe calare molto nel finale. La media è la scelta giusta per il Gran Premio”.

