MotoGp: Giappone, Bagnaia il più veloce nelle prime libere

Secondo tempo per Martin, Giannantonio terzo e Marquez quarto

ROMA, 04 OTT – Francesco Bagnaia è stato il più veloce (1’45″209) nella prima sessione di prove libere della MotoGp in Giappone, interrotte dalla pioggia a Motegi. Secondo tempo (+0″109) per lo spagnolo Jorge Martin, davanti a Fabio Giannantonio (+0″380). Quarto a +0″572 da Bagnaia l’altro spagnolo Marc Marquez, davanti all’australiano Jack Miller e a Marco Bezzecchi. Decimo tempo per Enea Bastianini.

