++ MotoGp: Giappone; Marquez, ora sono in pace con me stesso ++

'E' stato difficilissimo, ho fatto tanti errori ma sono tornato'

ROMA, 28 SET – “E’ difficilissimo parlare, ricordo quello che è successo ma voglio godermi il momento. E’ stato difficilissimo, sono tranquillo, adesso mi sento in pace in con me stesso. Ho fatto tanti errori nella mia carriera come quello di tornare troppo presto e ho lottato e sono tornato a vincere e adesso sono in pace con me stesso”. Sono le prime parole di Marc Marquez che a Motegi, in Giappone, ha conquistato il nono titolo mondiale sei anni dopo l’ultima vittoria.

