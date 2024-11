MotoGP: gioia Martin, ‘gli ultimi giri li ho fatti piangendo’

agenzia

Lo spagnolo "sotto choc" per la vittoria del titolo mondiale

ROMA, 17 NOV – “Sono sotto choc per la gioia. Questa vittoria è per la mia famiglia e per il team Pramac che ha creduto in me. Negli ultimi giri ho faticato a guidare perché piangevo”. Sono state le prime parole di Jorge Martin dopo il terzo posto nella gara di Barcellona che lo ha laureato campione el mondo classe MotoGP.

