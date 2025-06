MotoGp: giornata di test ad Aragon, Ducati prova la nuova carena

agenzia

Tardozzi, "Se piace ai piloti la useremo già al Mugello"

ROMA, 09 GIU – Giornata di test ad Aragon per i team di MotoGp. I piloti sono già scesi in pista per i primi giri del mattino e continueranno anche nel pomeriggio. Tempi comunque non indicativi ma utili per studiare le evoluzioni delle moto. Le innovazioni principali sembra averle portate la Ducati. La scuderia italiana sta provando una nuova carena che dovrebbe migliorare le performance. “Per noi sarà importante deliberare la nuova carena: se ai piloti dovesse piacere, vorremmo usarla già al Mugello. Il nostro obiettivo è definire l’aerodinamica per il prossimo futuro”, ha confermato Davide Tardozzi ai microfoni di SkySport.

